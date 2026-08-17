Politica· 1 min citire

Marius Tucă: AUR are în sondaje peste 40%. Le este teamă de alegeri

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat17 aug. 2026, 09:52
SursăRealitatea PLUS

„Liderilor partidelor aflate la putere le e frică de alegeri anticipate, asta pentru că AUR are în sondaje peste 40 la sută”! Este analiza momentului făcută de jurnalistul Marius Tucă, în exclusivitate la emisiunea Deschide Lumea, realizată de Saviana Russu. Gazetarul a spus că doar printr-o resetare politică România va scăpa de crizele suprapuse amplificate de Bolojan de mai bine de un an.

Cred că cel mai bun lucru pentru România, având în vedere ceea ce se întâmplă din punt de vedere politic, cea mai bună soluție e reprezentată de alegerile anticipate. Chiar dacă Nicușor vine și spune că nu este adeptul alegerilor anticipate, pentru că după alegerile anticipate am avea aceași componență politică a parlamentului

Păi dacă e așa, atunci să nu mai facem niciodată alegeri parlamentare că rezultatul de fiecare dată va fi același. Ăsta e jocul democratic, și asta trebuie să se întâmple.

Cred că cea mai bună ieșire din această criză profundă sau crize suprapuse cum ne place să spunem, cea mai bună ieșire este cea reprezentată de alegerile anticipate.

Le e teamă de alegeri anticipate. Mirel Palada de la Sociopol spunea, conform ultimelor măsurători sociologice, că partidul AUR are undeva pe la 40-45% și cu redistribuire ar ajunge undeva la 50%. Cum să intrăm într-o criză dacă lucrurile stau așa, și probabil că asta se va reflecta și în alegerile anticipate.

Nu, criza profundă este acuma, și este o criză fără ieșire care eu cred că mai devreme sau mai târziu va duce la alegeri anticipate.

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