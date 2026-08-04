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Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe. Două persoane au ajuns la spital, zeci de locatari s-au evacuat

Pompieri

Pompieri

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat4 aug. 2026, 12:14
SursăRealitatea.Net

Două persoane au fost transportate la spital după un incendiu izbucnit marți dimineață într-un apartament din municipiul Sfântu Gheorghe. Flăcările au afectat și locuințele învecinate, iar peste 30 de persoane s-au autoevacuat din imobil.

Incendiul s-a produs marți dimineață, în jurul orei 04:30, într-un apartament situat pe strada Cerbului din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Covasna, flăcările au afectat și apartamentele învecinate.

În urma incendiului, 30 de persoane au reușit să se autoevacueze din bloc înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Alte patru persoane și un animal de companie au fost evacuate de pompieri, pentru a fi scoase în siguranță din imobil.

Două persoane au fost transportate la spital

Trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar două dintre acestea au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Sfântu Gheorghe. Potrivit ISU Covasna, victimele prezentau simptome de intoxicație cu fum. Primele cercetări indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit electric.

„Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric provocat de un aparat electrocasnic”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Covasna.

Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incendiul.

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