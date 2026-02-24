Realitatea de Covasna - Știri de Ultimă Oră

Ceasurile inteligente au devenit „medici de buzunar”. Tot mai mulți români își urmăresc sănătatea în timp real

Ceasurile inteligente au devenit „medici de buzunar”. Tot mai mulți români își urmăresc sănătatea în timp real

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Tehnologia joacă un rol din ce în ce mai important în monitorizarea sănătății, iar tot mai mulți români apelează la ceasuri inteligente, brățări fitness sau inele smart pentru a-și urmări starea fizică și parametrii vitali.

Alertă într-o excursie școlară din Harghita: șapte copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară

Alertă într-o excursie școlară din Harghita: șapte copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară

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