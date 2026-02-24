Realitatea de Covasna - Știri de Ultimă Oră
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Ceasurile inteligente au devenit „medici de buzunar”. Tot mai mulți români își urmăresc sănătatea în timp real
Tehnologia joacă un rol din ce în ce mai important în monitorizarea sănătății, iar tot mai mulți români apelează la ceasuri inteligente, brățări fitness sau inele smart pentru a-și urmări starea fizică și parametrii vitali.
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Realitatea PLUS, o nouă victorie în instanță. Curtea de Apel București a anulat decizia CNA de a întrerupe emisia pentru trei ore
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