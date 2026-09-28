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Tabăra de Teatru de la Întorsura Buzăului s-a încheiat cu succes: „Metamorphosis” a impresionat publicul
Trupa de teatru 3T Întorsura Buzăului
Publicat28 sept. 2026, 11:08
Sursărealitatea.net
„Metamorphosis” - este o poveste care nu se spune.
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