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Tabăra de Teatru de la Întorsura Buzăului s-a încheiat cu succes: „Metamorphosis” a impresionat publicul

Trupa de teatru 3T Întorsura Buzăului

Trupa de teatru 3T Întorsura Buzăului

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Scris deStoica Marian
Publicat28 sept. 2026, 11:08
Sursărealitatea.net

„Metamorphosis” - este o poveste care nu se spune.

În perioada 24-29 august 2026, ACS Retelin a organizat Tabăra de Teatru de la Întorsura Buzăului, în cadrul proiectului „3T Dincolo de cuvinte”, finanțat de Consiliul Județean Covasna. Spectacolul „Metamorphosis” a reprezentat un real succes.

Cei 15 adolescenți, sub coordonarea actorului și regizorului Silvian Duică, au realizat spectacolul „Metamorphosis” care te invită într-o călătorie fascinantă în lumea umbrelor, a imaginii și a emoției, ca să descoperi o poveste despre transformare, devenire și frumusețea schimbării.

„Metamorphosis” - este o poveste care nu se spune.

Se vede! Se simte! Se trăiește! Este un spectacol de stare, care nu te lasă indiferent! Spectacolul s-a bucurat de succes, iar actorii au fost aplaudați la scenă deschisă de elevii si profesorii de la Liceul Teoretic Mircea Eliade și Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu.

Filmarea spectacolului „Metamorphosis” a fost urmărita de peste 50 elevi si profesori de la İsparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi-Turcia și Gimnazia Hristo Botev , Popovo-Bulgaria si a reprezentat un punct de plecare în discuții/dezbateri despre teme actuale cum ar fi: empatia, diversitatea, acceptarea, destinul, alegerile.

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