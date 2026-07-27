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Actualitate· 1 min citire
Doi copii de aproximativ 13 ani s-au înecat într-un lac din judeţul Covasna
Tragedie în județul Covasna
Publicat27 iul. 2026, 10:58
Sursărealitatea.net
Doi copii de aproximativ 13 ani s-au înecat într-un lac din judeţul Covasna. Pompierii militari din cadrul ISU Covasna au intervenit vineri pentru desfășurarea unei misiuni de căutare-salvare, după ce a fost semnalată posibilitatea ca doi minori să se fi înecat într-un lac de pescuit din localitatea Valea Mică.
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