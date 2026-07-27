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Doi copii de aproximativ 13 ani s-au înecat într-un lac din judeţul Covasna

Tragedie în județul Covasna

Tragedie în județul Covasna

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 10:58
Sursărealitatea.net

Doi copii de aproximativ 13 ani s-au înecat într-un lac din judeţul Covasna. Pompierii militari din cadrul ISU Covasna au intervenit vineri pentru desfășurarea unei misiuni de căutare-salvare, după ce a fost semnalată posibilitatea ca doi minori să se fi înecat într-un lac de pescuit din localitatea Valea Mică.

Pompierii militari din cadrul ISU Covasna au intervenit vineri pentru desfășurarea unei misiuni de căutare-salvare, după ce a fost semnalată posibilitatea ca doi minori să se fi înecat într-un lac de pescuit din localitatea Valea Mică.

Doi copii de aproximativ 13 ani s-au înecat într-un lac din judeţul Covasna

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, prevăzută cu barcă, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ cu medic. În sprijin au intervenit echipaje de scafandri din cadrul ISU Brașov și ISU Bacău, pentru desfășurarea operațiunilor de căutare în mediul acvatic, precum și un elicopter SMURD aparținând IGAv al MAI.

În urma operațiunilor, ambii minori, in vârstă de aproximativ 13 ani, au fost identificați și extrași din apă, în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor susținute depuse de personalul medical aflat la fața locului, minorii nu au răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul de pe elicopterul SMURD a constatat și declarat decesul acestora.

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