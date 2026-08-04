Covasna: UDMR își exprimă solidaritatea cu prefectul Raduly Istvan, trimis în judecată de DNA

Conducerea UDMR Covasna a transmis, marți, un mesaj de sprijin față de prefectul județului Covasna, Raduly Istvan, trimis în judecată de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru abuz în serviciu, exprimându-și solidaritatea și aprecierea pentru activitatea desfășurată de acesta în funcțiile publice deținute.
Consiliul Permanent al organizației menționează, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, că Raduly Istvan a contribuit, atât în calitate de primar al comunei Ozun, cât și, ulterior, ca prefect, la dezvoltarea comunității și la menținerea stabilității județului Covasna.
'Suntem alături de Raduly Istvan! (...) Considerăm important să subliniem că prezumția de nevinovăție nu este doar un principiu juridic, ci unul dintre pilonii fundamentali ai statului de drept și ai demnității umane, de care beneficiază pe deplin și Raduly Istvan. În calitate de primar și, ulterior, de prefect al județului Covasna, Raduly Istvan a fost de-a lungul anilor în slujba comunității. Ca primar a contribuit la dezvoltarea comunității locale, iar ca prefect a lucrat zi de zi pentru stabilitatea județului Covasna și a regiunii noastre. Parcursul său îndelungat și rezultatele obținute demonstrează că și-a îndeplinit întotdeauna responsabilitățile cu seriozitate și cu interesul public drept principal reper. Avem încredere că această situație va fi clarificată cât mai curând, iar până atunci ne exprimăm solidaritatea deplină cu Raduly Istvan', se arată în comunicat.
Raduly Istvan a fost trimis în judecată de DNA în stare de libertate pentru abuz în serviciu, într-un dosar care vizează atribuirea unui contract de lucrări la sediul Instituției Prefectului.
În același dosar au fost trimiși în judecată un consilier de achiziții publice din cadrul instituției, societatea Electroconstrucția Elco SRL și reprezentantul acesteia, acuzați de complicitate la abuz în serviciu.
Potrivit DNA, contractul ar fi fost atribuit preferențial firmei respective în septembrie-decembrie 2021, prin procedura achiziției directe. Anchetatorii susțin că lucrările ar fi vizat în realitate modernizarea instalației electrice a clădirii, nu simple reparații, ceea ce ar fi impus alte proceduri legale.
DNA estimează un prejudiciu de peste 356.000 de lei adus bugetului Instituției Prefectului Covasna, dintre care aproximativ 77.000 de lei ar reprezenta materiale care nu ar fi fost utilizate.
Dosarul a fost trimis spre judecată Tribunalului Covasna, iar procurorii au instituit măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.