Covasna: UDMR își exprimă solidaritatea cu prefectul Raduly Istvan, trimis în judecată de DNA

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 aug. 2026, 15:14

Conducerea UDMR Covasna a transmis, marți, un mesaj de sprijin față de prefectul județului Covasna, Raduly Istvan, trimis în judecată de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru abuz în serviciu, exprimându-și solidaritatea și aprecierea pentru activitatea desfășurată de acesta în funcțiile publice deținute.

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