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Autoritățile din Sfântu Gheorghe vor modifica regulile privind parcarea

Parcări Sfântu Gheorghe

Parcări Sfântu Gheorghe

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 19:42
Sursărealitatea.net

Autoritățile susțin că măsurile sunt necesare deoarece infrastructura orașului nu mai poate face față cererii locurilor de parcare.

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe va introduce reguli diferite de parcare pentru localnici și pentru șoferii din alte localități, într-o încercare directă de a reduce aglomerația din centrul orașului. Decizia vine ca răspuns la cozile interminabile și la timpul pierdut de șoferi în căutarea unui loc liber de parcare.

După ce au extins rețeaua de transport public de călători din municipiul Sfântu Gheorghe, autoritățile locale pregătesc un nou sistem de parcare.

Din toamnă vor exista doar două zone de parcare cu plată: zona A, aflată în centrul orașului, va rămâne neschimbată, iar zona B se va extinde, iar tariful va scădea de la trei lei la doi lei pe oră.

Dar cea mai importantă schimbare va intra în vigoare de anul viitor. Restul orașului va deveni zona C, iar localnicii care plătesc impozite locale vor putea parca gratuit. În schimb, șoferii din alte localități vor trebui să plătească parcarea. Municipalitatea le propune însă și acestora o alternativă avantajoasă.

Antal Árpád, primar: Pentru ei, oferim parcare gratuită la parcarea din fața Sepsi Arena. Deci, practic, pot veni și din alte localități, pot parca acolo gratuit. Și cu transportul în comun pot veni în municipiul Sfântu Gheorghe.

Autoritățile susțin că măsurile sunt necesare, deoarece numărul mașinilor aflate zilnic în trafic a ajuns la aproximativ 30.000, iar infrastructura orașului nu mai poate face față cererii locurilor de parcare.

Antal Árpád: În fiecare an crește numărul de mașini, n-ai cum să faci atâtea locuri de parcare.

SURSĂ: Radio România Actualități

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