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Actualitate· 2 min citire
Autoritățile din Sfântu Gheorghe vor modifica regulile privind parcarea
Parcări Sfântu Gheorghe
Publicat16 aug. 2026, 19:42
Sursărealitatea.net
Autoritățile susțin că măsurile sunt necesare deoarece infrastructura orașului nu mai poate face față cererii locurilor de parcare.
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