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Cseke Attila: „Până la sfârșitul lunii vom finaliza cele 110 creșe pe care le-am dorit prin PNRR”

Cseke Attila

Cseke Attila

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 aug. 2026, 11:09

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că până la sfârșitul lui august „vom finaliza cele 110 creșe pe care ni le-am dorit prin PNRR”. Acesta a adăugat că va fi realizată o evaluare a programului de construire de creșe „Sfânta Ana”, în toamnă sau până la sfârșitul anului.

În cadrul unei conferințe de presă realizată la inaugurarea unei noi creșe din Capitală, Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a declarat că „suntem la 96-a creșă inaugurată, iar săptămâna viitoare vom ajunge la 100”.

El a transmis că în urmă cu cinci ani, atunci când a fost inițiat proiectul, „România era pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de locuri disponibile pentru vârsta antepreșcolară, față de alte state membre”.

Cseke Attila a precizat că problema demografică este „provocare care există acum în România”.

„Programul guvernamental de construire de creșe «Sfânta Ana» are în portofoliu astăzi 247 de construcții de creșe. Din care 110 se finanțează din fonduri europene din PNRR, care se finalizează în această lună până la sfârșitul lunii august”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, „suntem la a 96-a creșă inaugurată, săptămâna viitoare vom ajunge la 100. Până la sfârșitul lunii august în mod cert vom finaliza cele 110 creșe pe care ni le-am dorit în PNRR”.

Ministrul Dezvoltării a specificat și că toate celelalte creșe, care sunt în curs de execuție în diverse stadii, își vor urma cursul și vor fi executate și finalizate pe finanțare națională.

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