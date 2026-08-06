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Politica· 1 min citire
Cseke Attila: „Până la sfârșitul lunii vom finaliza cele 110 creșe pe care le-am dorit prin PNRR”
Cseke Attila
Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că până la sfârșitul lui august „vom finaliza cele 110 creșe pe care ni le-am dorit prin PNRR”. Acesta a adăugat că va fi realizată o evaluare a programului de construire de creșe „Sfânta Ana”, în toamnă sau până la sfârșitul anului.
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