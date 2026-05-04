Parlamentarii UDMR vor fi prezenți în sală la moțiune, dar nu vor vota - Kelemen Hunor

Parlamentarii UDMR vor sta în bancă la moţiunea de cenzură şi vor spune “prezent, nu votez”, a anunţat, luni, preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor. Liderul maghiar a afirmat că formațiunea pe care o coinduce nu a nefogiat nimic penteu a vota în vreun sens sau altul.

"Vom sta în bancă și vom spune „prezent, nu votez”. Asta e decizia grupurilor reunite. Din partea grupurilor reunite va vorbi mâine domnul senator Turos Lorand. Eu mâine nu voi fi în București, este înmormântarea fostului nostru președinte executiv”, a anunțat Kelemen Hunor, la finalul unei reuniuni a liderilor partidului.

Șeful UDMR a refuzat să menționeze care sunt scenariile pe care le ia în calcul Uniunea pentru perioada următoare, în condițiile în care nu se știe care este deznodământul moțiunii, dar a precizat că formațiunea sa nu a negociat cu nimeni.

În actuala structură parlamentară, PSD are 129 de parlamentari, AUR are 90, PNL are 73, USR are 59, UDMR are 32, grupul minorităților naționale are 17 deputați, SOS România are 15 deputați, POT are 14 deputați, PACE are 12 senatori, iar neafiliații sunt 22.