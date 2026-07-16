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Actualitate· 1 min citire
Covasna: Camion cu lemne răsturnat la Lemnia; trafic blocat pe DN 11
Camion cu lemne
Publicat16 iul. 2026, 08:10
Sursărealitatea.net
Nimeni nu a fost rănit.
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