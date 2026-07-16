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Covasna: Camion cu lemne răsturnat la Lemnia; trafic blocat pe DN 11

Camion cu lemne

Camion cu lemne

Scris deStoica Marian
Publicat16 iul. 2026, 08:10
Sursărealitatea.net

Nimeni nu a fost rănit.

Traficul rutier este blocat, miercuri dimineaţă, pe DN 11, în apropierea localităţii Lemnia, după ce un camion încărcat cu lemne s-a răsturnat în afara carosabilului, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Covasna.

Potrivit sursei citate, la locul accidentului intervine un echipaj medical pentru evaluarea şi acordarea primului ajutor unei persoane care necesită îngrijiri medicale.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului.

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