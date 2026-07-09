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Actualitate· 1 min citire
Proces întârziat în dosarul lui Viorel Pașca: avionul în care se află șeful azilelor ilegale are întârziere
Viorel Pașca/ Inquam Photos/ Octav Ganea
Publicat9 iul. 2026, 12:50
Sursărealitatea.net
Este o zi decisivă în cazul lui Viorel Pașca! Șeful azilelor de la Bihor află astăzi dacă va fi trimis după gratii, un proces care întârzie pe motiv că avionul în care se află Viorel Pașca are întârziere. Între timp, Inspectoratul Teritorial al Muncii l-a amendat cu 1.000.000 de lei, după ce au fost identificate 36 de persoane care munceau la negru. De asemenea, în fața procurorilor ar putea ajunge și Ilie Bolojan pentru a da explicații in acest caz.
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