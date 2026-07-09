Guvernul României, în aer! Un lider PNL dă de gol haosul din partid: „Poate ne aduce Moș Crăciun un guvern nou”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 9 iul. 2026, 09:30

Consilierul județean liberal Laurențiu Crețu a avansat un scenariu privind momentul în care România ar putea avea un nou guvern. Alesul județean a spus că nu crede că un nou Executiv va fi format în luna august, așa cum au apărut informații pe surse în spațiul public.

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