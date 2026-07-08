Încrederea în Nicușor Dan stagnează, iar tot mai mulți români văd alegerile anticipate drept soluție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 19:47

La aproape două luni de la declanșarea crizei politice, un nou sondaj arată că interesul românilor pentru situația politică este în creștere, iar tot mai mulți consideră că alegerile anticipate ar reprezenta cea mai bună soluție pentru depășirea blocajului.

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