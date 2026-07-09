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Vreme extremă în România: grindină la Bihor, furtună de nisip pe litoral - VIDEO

Ploaie cu grindină în Bihor

Ploaie cu grindină în Bihor

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 07:34
Sursărealitatea.net

România, sub un val de furtuni puternice. Meteorologii au emis alerte de cod galben pentru cea mai mare parte a țării. Cel mai afectat oraș a fost Bihor, acolo unde o furtună puternică a adus grindină de mari dimensiuni, ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Și pe litoral, o furtună de nisip i-a gonit pe turiști de pe plajă.

O furtună puternică a lovit miercuri după-amiază în nordul județului Bihor, aducând grindină de mari dimensiuni, ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Și municipiul Galați a fost lovit de furtuni.

În Constanța, însă, au fost momente de panică pe plaja din Eforie Nord, acolo unde vântul puternic a provocat o furtună de nisip.

Turiștii și-au strâns în grabă lucrurile și au căutat adăpost, în timp ce rafalele au redus vizibilitatea și au măturat plaja. Autoritățile recomandă turiștilor și localnicilor să urmărească avertizările meteorologice și să evite expunerea în zone deschise în timpul manifestării fenomenelor meteo severe. 

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