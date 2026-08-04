Diana Buzoianu acuză PSD că pune în pericol un jalon din PNRR: „Au introdus amendamente absurde”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 19:07

Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a criticat amendamentele depuse de PSD la proiectul privind strategia națională pentru biodiversitate, susținând că unele dintre modificări afectează un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de care depinde accesarea unor fonduri europene.

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