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Ce s-a întâmplat la primele antrenamente dintre David Popovici și Pan Zhanle: „S-au studiat reciproc”

Pan Zanhle și David Popovici

Pan Zanhle și David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 18:20

David Popovici s-a pregătit în ultimele săptămâni alături de unul dintre cei mai mari rivali ai săi din natația mondială, chinezul Pan Zhanle. Colaborarea dintre cei doi a fost explicată de preparatorul fizic al campionului român, Dragoș Luscan, care a oferit detalii despre modul în care s-a desfășurat perioada de pregătire comună.

Potrivit acestuia, antrenamentele alături de un sportiv de asemenea calibru reprezintă un avantaj important pentru David Popovici înaintea Campionatelor Europene și a competițiilor viitoare.

„Face parte din strategia noastră. Fiecare are ceva de câștigat din această colaborare. Atunci când te pregătești zilnic alături de un adversar de top și la o intensitate foarte ridicată, progresul este inevitabil”, a explicat Dragoș Luscan.

Acesta a povestit că Pan Zhanle a avut nevoie de câteva zile pentru a se adapta la noul mediu de pregătire. Diferențele de cultură și de metodă de antrenament l-au făcut pe înotătorul chinez să fie mai rezervat în prima săptămână petrecută în România.

Luscan a precizat că, pe măsură ce a înțeles programul de lucru al echipei lui David Popovici, Pan Zhanle s-a integrat tot mai bine și a început să urmeze același ritm de pregătire. În primele zile, cei doi campioni s-au analizat atent atât în sala de forță, cât și în bazin, fiecare încercând să descopere punctele forte ale celuilalt.

Preparatorul fizic a vorbit și despre schimbările din pregătirea lui David Popovici după Jocurile Olimpice de la Paris. El a explicat că accentul a fost mutat pe dezvoltarea forței și a exploziei, elemente care au contribuit la îmbunătățirea vitezei și a timpului de reacție la start.

David Popovici va debuta la Campionatele Europene pe 11 august, când sunt programate seriile și semifinalele probei de 100 de metri liber, una dintre cursele în care este considerat principal favorit.

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