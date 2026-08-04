ANCOM: Recomandări pentru evitarea fraudelor care folosesc identitatea furnizorilor de servicii poştale

Publicat 4 aug. 2026, 14:32 Sursă realitatea.net

Pentru a evita astfel de situaţii, utilizatorii trebuie să verifice întotdeauna datele expeditorului şi să confirme dacă ei sau un membru al familiei chiar aşteaptă coletul.

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