Tanczos Barna: Nu se poate exclude nicio variantă în formarea guvernului; probabil în două săptămâni o să avem rezultate

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 aug. 2026, 17:01

Vicepremierul interimar și senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, marți, că în acest moment nu poate fi exclusă nicio variantă privind formarea viitorului guvern, apreciind că un executiv cu drepturi depline ar putea fi învestit până în prima săptămână a lunii septembrie.

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