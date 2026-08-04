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Zelenski invită România în noua Inițiativă Carpatică: „Avem nevoie de această cooperare”

Nicușor Dan, Volodimir Zelenski

Nicușor Dan, Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 14:47

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că țara sa intenționează să lanseze în această toamnă Inițiativa Carpatică, un nou format de cooperare regională care va reuni opt state, inclusiv România.

Potrivit liderului de la Kiev, proiectul are ca obiectiv consolidarea colaborării în domenii precum securitatea, economia și sprijinul umanitar, reunind state care împărtășesc interese comune și sunt dispuse să contribuie la dezvoltarea regiunii.

Zelenski a explicat că inițiativa a fost gândită și pentru țările care nu pot oferi sprijin militar Ucrainei, dar sunt pregătite să colaboreze în alte sectoare importante, inclusiv în procesul de reconstrucție a țării.

„Nu toate statele sunt pregătite să ne sprijine cu arme, însă sunt dispuse să coopereze în domeniul ajutorului umanitar, al securității și al economiei. De asemenea, iau în calcul participarea la reconstrucția Ucrainei”, a declarat președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a subliniat că interesul manifestat de statele vecine pentru reconstrucția Ucrainei reprezintă un semnal de încredere atât în viitorul țării, cât și în perspectivele unei păci durabile în regiune.

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