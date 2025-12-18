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Avalanșe posibile în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu. Avertizare meteo pentru altitudini de peste 1.800 m

Avalanșe posibile în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu. Avertizare meteo pentru altitudini de peste 1.800 m

Avalanșe posibile în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu. Avertizare meteo pentru altitudini de peste 1.800 m

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 18 dec. 2025, 17:23

Avertizare meteo pentru altitudini de peste 1.800 m

Meteorologii din cadrul Centrului Regional de Meteorologie Transilvania Sud avertizează asupra unui risc moderat de avalanșe (gradul 2) în masivele Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu, la altitudini de peste 1.800 de metri, în intervalul joi–sâmbătă.

Potrivit specialiștilor, stratul de zăpadă din zonele montane înalte va continua să se topească ușor și să se taseze, condiții care pot favoriza declanșarea unor avalanșe de mici dimensiuni, iar izolat chiar medii, în special pe pantele suficient de înclinate.

La altitudini sub 1.800 de metri, în aceleași masive montane, riscul de avalanșe este scăzut (gradul 1). În județul Sibiu, cel mai mare strat de zăpadă a fost măsurat la stația meteo Bâlea Lac, situată la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, unde se menține de asemenea risc moderat de avalanșe.

Accesul în zonă se face exclusiv cu telecabina, întrucât traficul rutier pe Transfăgărășan este închis pe tronsonul Bâlea Cascadă – Bâlea Lac.

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