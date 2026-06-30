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Marcel Ciolacu, despre economia României: „Problema nu este deficitul, ci prăbușirea consumului”

Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 15:43

Fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, susține că România nu este în pericol iminent de a fi retrogradată în categoria „junk” de marile agenții de rating, însă avertizează că un blocaj politic de durată ar putea schimba această perspectivă.

În cadrul unei ședințe a Consiliului Județean Buzău, Ciolacu a declarat că, în opinia sa, stabilitatea politică este esențială pentru menținerea încrederii investitorilor și pentru evitarea unei eventuale degradări a ratingului de țară.

Fostul șef al Guvernului a afirmat că cea mai mare vulnerabilitate a economiei românești nu este deficitul bugetar, ci deficitul comercial, considerând că acesta ar trebui să reprezinte o prioritate pentru actualii decidenți.

Marcel Ciolacu a atras atenția și asupra evoluției consumului intern, despre care spune că se află pe un trend descendent de opt luni consecutive. În opinia sa, această scădere afectează direct economia și limitează perspectivele de creștere.

El a comparat situația României cu cea a unor state precum Italia și Spania, unde consumul este susținut inclusiv de fluxurile mari de turiști, subliniind că economia românească depinde în principal de consumul populației și că stimularea acestuia rămâne o provocare majoră.

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