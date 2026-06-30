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Nicușor Dan recunoaște că Ilie Bolojan l-a mințit: „A spus că susține un guvern minoritar PSD”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 30 iun. 2026, 16:19

Nicușor Dan spune că Ilie Bolojan a mințit cu privire la poziția sa și a liberalilor în ceea ce privește viitorul Guvern. Președintele a declarat că ar fi preferat ca premierul interimar să recunoască faptul că și-a schimbat strategia. Mai mult, Nicușor Dan a susținut că tuturor o să le pară rău pentru situațiile de acum dacă rapoartele economice ale României vor fi negative.

La conferința de presă susținută după întâlnirea cu ambasadorii statelor europene acreditați în România, șeful statului a fost întrebat de câte ori l-a „mințit” Ilie Bolojan.

„Aș vrea să vă întreb despre poziția PNL, despre care ați spus că s-a schimbat de când a început această criză. De câte ori v-a mințit Bolojan?”

„Eu m-am referit la acest caz. După negocieri s-a schimbat discursul: au zis că PNL susține un guvern minoritar PSD. Mi-ar fi plăcut, în mod onest, să se spună că și-au reconsiderat poziția… O să ne pară rău după momentele de acum.”

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