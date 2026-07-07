Plan de atac dejucat lângă România. Doi presupuși agenți ruși ar fi vrut să arunce în aer fabrici de armament din Germania

Doi bărbați, descriși drept „agenți ruși”, au fost arestați de forțele speciale, fiind suspectați că plănuiau un atac terorist. Informația a fost dezvăluită de Bild, care citează surse apropiate cazului.
Cei doi au fost reținuți la începutul lunii iunie, la granița dintre Serbia și Ungaria, în apropierea României, la cererea Germaniei. Agențiile de informații germane cred că bărbații lucrau pentru serviciile secrete rusești și pregăteau un atac asupra unei instalații militare din Germania.
Cei doi bărbați au fost reținuți la granița dintre Serbia și Ungaria
Forțele speciale au intervenit la începutul lunii iunie și i-au reținut pe cei doi bărbați la granița dintre Serbia și Ungaria. Operațiunea a avut loc în proximitatea României, la solicitarea autorităților germane.
Naționalitatea persoanelor arestate nu a fost dezvăluită până acum. Potrivit informațiilor publicate de Bild, agențiile de informații germane cred că cei doi ar fi lucrat pentru serviciile secrete rusești și ar fi avut ca obiectiv un atac pe teritoriul Germaniei.
Bombele ar fi urmat să fie detonate la fabrici de armament
Conform publicației, cei doi bărbați ar fi urmat să detoneze bombe la mai multe unități care produc arme pentru Ucraina. Serviciile secrete germane cred că suspecții nu erau ofițeri de informații, ci persoane recrutate de Rusia pentru a executa atacurile.
Potrivit serviciilor de informații germane, Rusia i-ar fi recrutat în schimbul unei „recompense relativ mici”. Ancheta vizează felul în care cei doi au fost implicați în plan și legăturile pe care le-ar fi avut cu serviciile rusești.
Ministrul german de Interne a vorbit despre dejucarea unui atac
Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a menționat indirect reținerea unor agenți ruși în timpul prezentării raportului privind activitatea agențiilor de securitate pentru 2025.
Dobrindt a vorbit despre dejucarea unui atac terorist din acest an, care ar fi vizat o instalație germană. Mai multe persoane suspectate de agențiile de informații germane că ar fi transmis informații Rusiei sunt anchetate în prezent în Germania. Printre acestea se află cetățeni din Ucraina și Kazahstan.
Germania a făcut mai multe arestări în cazuri de spionaj
În Germania au fost arestați, în ultima perioadă, mai mulți suspecți de spionaj, despre care se presupune că ar fi lucrat în numele serviciului de informații rus. Procurorul general federal Jens Rommel a declarat că anchetele Parchetului Federal au scos la iveală tot mai multe indicii potrivit cărora Rusia se bazează, în principal, pe agenți ieftini și neinstruiți.
„Mai mult, scopul nu este doar de a colecta informații pe teritoriul german”, a explicat Rommel. „Mai degrabă, aceste acțiuni vor servi probabil în primul rând ca pregătire pentru alte măsuri de informații, și anume sabotaj sau chiar atacuri asupra unor persoane vizate.” Potrivit acestuia, obiectivul pare adesea a fi subminarea sprijinului german pentru Ucraina.