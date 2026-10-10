Când depune Luca Niculescu programul și lista miniștrilor în Parlament. Trei variante de guvern pe masă

Luca Niculescu a declarat vineri, 9 octombrie 2026, că intenționează să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. A menționat trei variante posibile pentru cabinet și a indicat numele lui Alexandru Nazare.
Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat, într-un interviu acordat vineri seară, că negocierile cu partidele politice se află în curs. A precizat că primele discuții au avut loc vineri și vor continua luni, concluziile fiind așteptate pentru joi.
Niculescu a enumerat trei tipuri de guvern pe care le ia în calcul: un guvern tehnocrat, un guvern hibrid politic-tehnocrat și un guvern politic. A subliniat că dorește o majoritate solidă pentru a restabili încrederea cetățenilor.
Întrebat despre componența viitorului cabinet, Niculescu a refuzat să ofere detalii suplimentare, explicând că alegerea depinde de configurația finală a guvernului.
Actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, este singurul nume menționat de premierul desemnat pentru un post în noul guvern. Niculescu l-a descris ca pe un „ministru bun”, evidențiind contribuția sa la reducerea deficitului și relațiile bune cu organizațiile internaționale și agențiile de rating.
În ceea ce privește negocierile dintre PNL și PSD, Niculescu nu a exclus o întâlnire între liderii celor două partide, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, dar a considerat prematură această variantă. De asemenea, s-a arătat rezervat în legătură cu o eventuală mediere din partea președintelui Nicușor Dan.
Invitat să comenteze posibilitatea retragerii mandatului înainte de votul de învestire, Niculescu a răspuns: „Când accept o provocare, merg până la capăt. Nici nu mă gândesc la altceva.”
Candidatul la funcția de prim-ministru a estimat că ziua decisivă pentru soarta guvernului va fi miercuri, 14 octombrie 2026, sau începutul zilei de joi.