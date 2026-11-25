Pensiile din România vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027, a declarat Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice. Procentul de creștere urmează să fie stabilit în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor.
Vasilica-Valentina Robu a confirmat majorarea pensiilor pentru anul viitor, precizând că instituția pe care o conduce este pregătită să aplice creșterea imediat ce va fi aprobată formula de calcul.
Șefa CNPP a subliniat importanța sustenabilității financiare a oricărei majorări. Conform acesteia, creșterea pensiilor trebuie să ină cont de capacitatea bugetului de stat de a susține cheltuielile suplimentare implicate.
„Orice majorare se face cu sustenabilitate, adică trebuie să ținem cont dacă este sustenabilă această majorare. Asta calculăm împreună cu colegii de la Ministerul de Finanțe”, a explicat Robu.
Potrivit datelor prezentate la congres, sistemul public de pensii din România are în prezent 4.674.547 de pensionari. Sustenabilitatea acestui sistem depinde nu doar de legislația aplicabilă, ci și de factori precum evoluția demografică, ocuparea forței de muncă, nivelul contribuțiilor și productivitatea economiei.
Procentul efectiv al majorării va fi comunicat public după finalizarea calculelor bugetare și adoptarea actelor normative necesare.