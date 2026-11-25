Publicat 25 nov. 2026, 08:35 Sursă realitatea.net

Află cât costă benzina, motorina și GPL-ul pe 25 noiembrie 2026. Vezi prețurile medii, cele mai ieftine stații și tarifele din marile orașe.

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