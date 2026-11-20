Castelul Kálnoky din Covasna se redeschide după restaurare
Castelul Kálnoky
Castelul Kálnoky din Valea Crișului se redeschide pe 28 noiembrie 2026. Expoziție cu daruri regale britanice, tururi ghidate și bilete de la 30 de lei.
Unul dintre cele mai frumoase monumente istorice din județul Covasna își redeschide porțile pentru public. Castelul Kálnoky din Valea Crișului va putea fi vizitat începând cu 28 noiembrie 2026, după un amplu proces de restaurare. Redeschiderea vine cu o surpriză pentru turiști: o expoziție specială care reunește daruri primite de familia Kálnoky de la Familia Regală Britanică și de la alte familii nobiliare europene.
Reședința istorică a familiei Kálnoky, cu o istorie de peste patru secole, revine astfel în circuitul turistic și cultural al județului Covasna. Monumentul din localitatea Valea Crișului (Sepsikőröspatak) a trecut printr-un amplu proces de cercetare și restaurare, după ce, în perioada comunistă, a fost naționalizat și transformat în spații cu diverse destinații administrative și industriale.
Redeschiderea este programată în apropierea sărbătorilor de iarnă, iar vizitatorii vor avea ocazia să descopere inclusiv tradițiile de Crăciun ale familiei nobiliare.
Expoziție specială la Castelul Kálnoky: daruri primite de la Familia Regală Britanică
Unul dintre principalele puncte de atracție va fi expoziția intitulată „25 Years of Royal Gifts”, care va putea fi vizitată timp de un an, până la 3 decembrie 2027.
Expoziția reunește o selecție de cadouri primite de familia Kálnoky din partea Familiei Regale a Marii Britanii, dar și din partea altor familii nobiliare europene.
Evenimentul oferă publicului ocazia de a descoperi o parte mai puțin cunoscută a istoriei și relațiilor familiei Kálnoky cu cercurile aristocratice europene.
„Sezonul Crăciunului readuce la viață reședința istorică principală a familiei Kálnoky, din Valea Crișului. Cu această ocazie, vizitatorii au prilejul de a descoperi, într-un mod cu totul personal, tradițiile de Crăciun ale familiei”, a declarat contele Tibor Kálnoky.
Cât costă vizitarea Castelului Kálnoky și cum se fac rezervările
Accesul în castel se va face exclusiv în cadrul unor tururi ghidate, organizate pentru grupuri de maximum 30 de persoane.
Tarifele anunțate pentru vizitatori sunt:
40 de lei – bilet pentru adulți;
30 de lei – bilet pentru studenți;
30 de lei – bilet pentru pensionari;
30 de lei – bilet pentru copiii cu vârsta sub 18 ani.
Informațiile suplimentare despre programul vizitelor și rezervări pot fi consultate pe site-ul oficial al domeniului, kalnoky.ro.
Pe lângă clădirea principală, domeniul include și fostele grajduri ale unui regiment de husari al familiei. Acestea au fost, la rândul lor, restaurate și găzduiesc activități ecvestre, precum și cursuri de pregătire pentru călăreți și antrenori. În viitor, spațiile vor putea fi folosite și pentru evenimente culturale sau private.
Castelul Kálnoky și legătura specială cu Regele Charles al III-lea
Domeniul Kálnoky are o legătură istorică aparte cu Familia Regală Britanică, inclusiv prin relația apropiată dintre contele Tibor Kálnoky și Regele Charles al III-lea.
Reședința privată a monarhului britanic din Valea Zălanului se află la doar câțiva kilometri de castel. Legătura dintre cele două locuri este una istorică: cătunul Valea Zălanului a fost fondat în secolul al XVI-lea de Bálint Kálnoky.
Astfel, redeschiderea monumentului aduce în atenția turiștilor nu doar patrimoniul arhitectural al județului Covasna, ci și povestea unei familii nobiliare cu relații importante în Europa.
O istorie de peste 400 de ani. Cum a fost salvat Castelul Kálnoky
Istoria reședinței din Valea Crișului începe în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, când Bálint Kálnoky al II-lea și soția sa, Anna, au construit prima casă din piatră pe acest domeniu.
De-a lungul timpului, clădirea a fost afectată de conflicte militare, fiind reconstruită în stil renascentist târziu în jurul anului 1670, în timpul lui Sámuel Kálnoky. Acesta a devenit conte în 1697, iar urmașii săi au continuat extinderea și transformarea reședinței.
Forma actuală, cu un plan arhitectural în U, a fost definitivată spre sfârșitul secolului al XIX-lea.
Perioada comunistă a reprezentat unul dintre cele mai dificile capitole din istoria monumentului. După naționalizare, castelul a fost utilizat ca depozit, atelier, birou și chiar moară, iar mobilierul original s-a pierdut.
La sfârșitul anilor 1990, proprietatea a fost retrocedată contelui Tibor Kálnoky. A urmat un proces îndelungat de documentare, cercetare și restaurare, care a permis recuperarea unei importante părți din patrimoniul istoric al familiei.
Redeschiderea din 28 noiembrie 2026 marchează astfel revenirea unui monument cu o istorie de peste patru secole în circuitul turistic al Transilvaniei.
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