Președintele Consiliului Județean (CJ) Covasna, Tamas Sandor (UDMR), propune unirea județelor Covasna, Harghita și Mureș într-o singură unitate administrativă, în contextul discuțiilor privind comasările voluntare și reorganizarea administrației publice.
În susținerea acestei propuneri, Tamas Sandor a invocat anunțul făcut recent de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind intenția județelor Ialomița și Călărași de a realiza o comasare voluntară.
''Sorin Grindeanu, președintele PSD, anunța zilele trecute, cu mare bucurie, că Ialomița și Călărași își doresc comasarea voluntară. Dacă acest lucru este permis în sud, atunci și noi, secuii, avem dreptul ca cele 149 de UAT-uri din Harghita, Covasna și Mureș să facă parte dintr-o singură unitate administrativă. Fie județ, fie regiune, Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit!'', afirmă, marți, Tamas Sandor, într-o postare video pe Facebook.
Acesta susține că a discutat deja subiectul cu colegii din celelalte două județe și consideră că acum este momentul ca autoritățile centrale să demonstreze că nu aplică 'dublă măsură'.
''Am discutat deja cu colegii din celelalte două județe: aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voința întregii noastre comunități. Acum Bucureștiul trebuie să demonstreze că nu aplică dubla măsură. Dacă Ialomița și Călărași pot, atunci și județele din Ținutul Secuiesc pot. Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit!'', a mai subliniat Tamas Sandor.