Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 nov. 2026, 16:39

Ministerul Apărării Naționale a demarat o campanie națională de recrutare pentru 139 de locuri de rezervist voluntar. În județul Covasna, înscrierile sunt deschise până pe 9 decembrie 2026.

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