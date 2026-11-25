Ministerul Apărării Naționale a demarat o campanie națională de recrutare pentru 139 de locuri de rezervist voluntar. În județul Covasna, înscrierile sunt deschise până pe 9 decembrie 2026.
Campania de selecție a început pe 23 noiembrie 2026 și se adresează atât cetățenilor care au deja statutul de rezervist, cât și celor fără pregătire militară. La nivel național, Ministerul Apărării Naționale pune la dispoziție 139 de locuri pentru ofițeri, maiștri militari și subofițeri.
Criterii de orientare și documente necesare
Reprezentanții Centrului Militar Județean Covasna au precizat că persoanele fără experiență militară vor fi asistate în procesul de alegere a specializării. „Candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceștia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele, serviciile și specialitățile militare”, au transmis aceștia.
La prezentarea la sediul instituției, candidații primesc informații despre avantajele serviciului, etapele de selecție, locația examinării medicale și unitatea în care se va desfășura instruirea inițială, acolo unde este prevăzută de lege. Pentru a fi acceptați, aceștia trebuie să completeze o cerere și să prezente documentele solicitate.
Unde pot depune dosarele locuitorii din Covasna
Înregistrările se pot face la Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Județean Covasna, situat pe strada Kós Károly nr. 3 din Sfântu Gheorghe. Detalii suplimentare sunt disponibile telefonic la numerele 0267.311.209 și 0267.351.029, precum și online pe platforma recrutaremapn.ro sau pe pagina de Facebook a centrului militar.