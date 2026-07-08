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Economie· 2 min citire
Prețul petrolului crește cu aproape 2% după atacurile SUA asupra Iranului și noile sancțiuni impuse Teheranului
Prețul petrolului, în creștere
Publicat8 iul. 2026, 08:16
Sursărealitatea.net
Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2%, pe fondul temerilor legate de escaladarea tensiunilor în zona Strâmtorii Ormuz. Creșterea vine după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului și au reimpus sancțiunile asupra exporturilor iraniene de țiței.
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