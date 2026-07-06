Proteste de amploare în Capitală. Angajații din domenii-cheie ies în stradă

Publicat 6 iul. 2026, 08:42 Actualizat 6 iul. 2026, 08:46 Sursă Realitatea

Se anunță proteste uriașe în Capitală. Angajații din domenii cheie vor ieși în stradă în plină criză politică, în fața Guvernului. Asta pentru că nici până acum nu le-au fost ascultate doleanțele din partea guvernului Ilie Bolojan. Pensiile nu au fost indexate, salariile au fost înghețate, iar legea salarizării a creat tot mai multe revolte în rândul angajaților.

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