Consumul românilor scade abrupt: comerțul cu amănuntul, în cădere de 5,5% în primele cinci luni din 2026

Publicat 6 iul. 2026, 10:29 Sursă realitatea.net

Comerțul cu amănuntul a intrat pe minus în primele cinci luni ale anului, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Cifra de afaceri din retail (fără vânzările de autovehicule și motociclete) s-a redus cu 5,5% ca serie brută și cu 5,3% ca serie ajustată, prin comparație cu intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie 2025.

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