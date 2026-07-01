Trenuri CFR, date peste cap de furtuni și inundații. Zeci de rute înregistrează întârzieri majore

Publicat 1 iul. 2026, 10:14 Sursă Realitatea.Net

Circulația feroviară a fost grav perturbată în urma fenomenelor meteo extreme de cod roșu care au lovit țara. Problemele tehnice au apărut în lanț: întreruperea alimentării cu energie electrică a liniei de contact și numeroși arbori prăbușiți pe calea ferată au blocat traficul, generând întârzieri semnificative pe mai multe rute principale.

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