Rata șomajului a crescut alarmant în doar o lună. Aproape 10.000 de oameni au ajuns șomeri în luna mai

Publicat 6 iul. 2026, 10:32 Sursă Realitatea PLUS

Companiile continuă să facă restructurări, iar tot mai mulți români își pierd locurile de muncă. În același timp, tinerii aflați la început de carieră sunt respinși la angajare din cauza lipsei de experiență, ceea ce le limitează accesul pe piața muncii. Datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă gravitatea situației: rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai 2026, în creștere.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre somajcresteretineriadultifirmerestructurariangajati