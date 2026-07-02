CM 2026: Belgia revine spectaculos și învinge Senegalul după un penalty în prelungiri, acordat în urma analizei VAR

Belgia părea aproape de eliminarea de la Cupa Mondială, fără să amenințe prea mult poarta lui Mory Diaw.
Belgia își prelungește șederea în Pacific Northwest după un nou final dramatic în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026.
Condusă la mai multe goluri de Senegal cu cinci minute înainte de finalul timpului regulamentar, miercuri, pe Seattle Stadium, naționala Belgiei a revenit furibund și a egalat.
Mai târziu, în prelungiri, cu doar câteva momente înainte ca meciul să ajungă la loviturile de departajare, căpitanul Belgiei, Youri Tielemans, a transformat penalty-ul victoriei, acordat după o analiză VAR.
Belgia a mai avut de rezistat unei ultime lovituri libere, din imediata apropiere a careului, la ultima fază a meciului, dar, în cele din urmă, s-a calificat în optimile de finală cu o victorie, scor 3-2.
Rezultatul pregătește un posibil duel cu Statele Unite, tot la Seattle, luni. Naționala masculină a SUA joacă miercuri seară meciul din șaisprezecimi împotriva Bosniei și Herțegovinei, la Santa Clara, California.
„Acum trebuie să ne recuperăm, să ne recuperăm, să ne recuperăm, pentru că este foarte solicitant pentru picioare”, a spus selecționerul Belgiei, Rudi Garcia. „În prelungiri e ca între doi boxeri, am continuat să luptăm și să luptăm.”
Indiferent cine va fi următorul adversar, Belgia va juca într-un cadru familiar. Cantonamentul belgienilor de la Cupa Mondială se află la doar câțiva kilometri, la Sounders FC Performance Center, iar „Diavolii Roșii” au debutat la acest turneu cu o remiză, 1-1 cu Egipt, într-un alt meci dramatic.
„Cred în calitatea acestei echipe”, a spus Garcia. „Nu este cea mai bună din toate timpurile, dar în această seară am scris istorie.”
Senegalezii au dominat primele 85 de minute ale meciului, „Leii din Teranga” punând constant presiune pe defensiva copleșită a Belgiei. După ce portarul belgian Thibaut Courtois a intervenit spectaculos pentru a opri o primă încercare, Senegalul a deschis scorul în minutul 25, prin mijlocașul lui Sunderland, Habib Diarra, care a marcat dintr-o respingere.
Senegalul a făcut 2-0 în minutul 51, printr-un gol excelent al atacantului de la Crystal Palace, Ismaila Sarr. Acesta a preluat pe piept o minge lungă trimisă de Moussa Niakhate, și-a protejat balonul în fața unui fundaș și a trimis mingea pe lângă un Courtois fără reacție.
Belgia părea aproape de eliminarea de la Cupa Mondială, fără să amenințe prea mult poarta lui Mory Diaw. Garcia l-a introdus la pauză pe atacantul lui Napoli, Romelu Lukaku, iar ulterior i-a schimbat pe Jeremy Doku și Kevin De Bruyne.
În timpul pauzei de hidratare din repriza a doua, Garcia le-a cerut jucătorilor să caute un gol, spunându-le că apoi „orice se poate întâmpla”. Și chiar așa a fost: Lukaku a înscris în minutul 86.
Cu speranțele de la Cupa Mondială reaprinse, Belgia a continuat să preseze. Tielemans a marcat primul său gol al serii doar trei minute mai târziu, după ce s-a luptat cu doi fundași senegalezi și a reluat cu capul pe lângă Diaw, ieșit din poartă.
Așa s-a creat decorul pentru un final dramatic în fața celor 66.925 de spectatori, într-un stadion plin.
Prelungirile au rămas fără gol până târziu, iar belgianul Dodi Lukebakio a trimis peste poartă dintr-o poziție bună în minutul 109. Faza venise după ce mingea trecuse pe lângă Tielemans, care a căzut în urma unui duel cu mijlocașul senegalez Lamine Camara.
Arbitrul Said Martinez a fost chemat să revadă faza la VAR, iar câteva minute mai târziu a revenit cu decizia de a acorda penalty. Lukaku a avut inițial mingea în mână, înainte de a i-o lăsa căpitanului „Diavolilor Roșii”.
Tielemans, care transformase unul dintre cele două penalty-uri executate anterior pentru echipa națională, a trimis calm mingea în vinclul din dreapta și a marcat golul victoriei în minutul 125.
„Această echipă a Senegalului este una dintre cele mai bune din turneu. Din punct de vedere tehnic, fizic și tactic, a fost foarte dificil”, a spus Lukaku. „Dar când am crescut intensitatea presingului, când am fost prezenți la mingea a doua, spiritul nostru de echipă a ieșit la iveală și am câștigat meciul.”
Garcia, care a numit Senegalul cea mai bună echipă africană din turneu, a spus că penalty-ul a fost „justificat”.
Selecționerul Senegalului, Pape Thiaw, a fost întrebat de mai multe ori ce părere are despre decizie, dar a refuzat să comenteze.
„Unii oameni au spus că nu ar fi trebuit acordat fault”, a spus Thiaw. „Nu vreau să interpretez decizia arbitrului. Există întotdeauna loc de interpretare. Prefer să nu comentez despre el. Prefer să nu comentez deloc.”
Thiaw a recunoscut că echipa sa nu și-a mai regăsit energia după golul marcat târziu de Belgia în timpul regulamentar și că înfrângerea reprezintă un final „crud” pentru parcursul Senegalului la Cupa Mondială.
„Un meci de fotbal nu durează 85 de minute”, a spus Thiaw. „Belgia a revenit, iar noi nu am fost capabili să gestionăm acel moment. Fotbalul este un sport crud. Nu este ușor pentru mine, nu este ușor pentru jucători. Simt că au dat totul. Au dorit victoria pentru țara lor, dar nu a ieșit”, a adăugat el.