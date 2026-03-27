Vladimir Putin deschide ușa către Europa: „Nu excludem apropierea”
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut o declarație surprinzătoare, sugerând că relațiile dintre Moscova și Europa ar putea fi relansate, în ciuda anilor de tensiuni și conflict.
În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, liderul de la Kremlin a transmis că Rusia nu a renunțat niciodată complet la ideea de cooperare cu statele europene.
„Nu am respins niciodată dezvoltarea acestor relaţii, nici restabilirea lor”, a declarat Putin, potrivit unei transcrieri oficiale. Putin a reluat narativul Kremlinului privind originile conflictului, indicând evenimentele din 2014 din Ucraina drept momentul-cheie al deteriorării relațiilor.
El a făcut referire la înlăturarea fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici, pe care o consideră rezultatul unei „lovituri de stat” susținute de Statele Unite și mai multe țări europene.
Potrivit liderului rus, acest episod ar fi declanșat:
anexarea Crimeei de către Rusia în 2014
conflictul din estul Ucrainei
invazia pe scară largă începută în 2022
Putin a descris aceste evoluții drept „un lanț de evenimente tragice” care continuă și în prezent. Deși vorbește despre o posibilă apropiere de Europa, Moscova își menține pozițiile ferme:
obiectivele militare din Ucraina rămân neschimbate
implicarea statelor europene în eventuale negocieri de pace a fost respinsă până acum
relațiile cu Uniunea Europeană sunt în continuare tensionate
Putin a cerut ca starea relațiilor cu Europa să fie analizată în cadrul Consiliului de Securitate, semnalând că subiectul rămâne o prioritate strategică pentru Kremlin.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News