Teroare într-o comună din Bistrița-Năsăud! O femeie a fost ucisă de urs după ce a plecat să aducă vacile de la pășunat

Panică și revoltă într-o comună din județul Bistrița-Năsăud, după ce o femeie de 53 de ani a fost ucisă de un urs în timp ce mergea să aducă animalele de la pășunat. Localnicii sunt în stare de șoc și spun că trăiesc cu frică, mai ales că animalul ar fi atacat din nou chiar în aceeași zi.

Femeia, originară din comuna Telciu, se întorsese recent în satul natal pentru a avea grijă de tatăl său. În fiecare zi mergea pe câmp unde familia ținea vacile la păscut, însă vineri nu s-a mai întors acasă.

Alarmate de dispariția ei, rudele au cerut ajutorul autorităților. După mai multe ore de căutări, femeia a fost găsită fără viață, cu trupul sfâșiat. Medicii legiști și un medic veterinar au confirmat ulterior că atacul ursului a fost cauza morții.

Localnicii spun că ursul a devenit un pericol uriaș pentru întreaga zonă. În aceeași dimineață, animalul ar fi omorât și o oaie din comună, ceea ce a amplificat și mai mult panica printre oameni.

Speriați că tragedia s-ar putea repeta oricând, oamenii cer intervenția rapidă a autorităților și spun că procedurile pentru identificarea și relocarea ursului trebuie urgentate.

„Nu mai avem curaj să ieșim pe câmp sau în pădure. Astăzi a fost ea, mâine poate fi oricine”, spun localnicii îngroziți de cele întâmplate.