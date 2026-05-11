Advertising
Actualitate· 1 min citire
Mașină acroșată de un tren cu călători, în județul Argeș VIDEO
11 mai 2026, 13:01
Accident tren Argeș/ Captură ePitești.ro
Articol scris de Scris de Realitatea de Covasna
Intervenție de urgență în județul Argeș, unde o mașină a fost acroșată de un tren în care se aflau aproximativ 50 de pasageri.
Intervenția a fost asigurată de pompierii de la Garda de Intervenție Topoloveni, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Conform datelor transmise de ISU Argeș, în autoturism se afla doar șoferul, în timp ce trenul transporta zeci de persoane. Autoritățile nu au raportat, până la acest moment, existența unor victime în rândul pasagerilor.
O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:08 - Putin îl scoate din umbră pe Schroder pentru pacea din Ucraina! Europa pregătește negocieri secrete cu Moscova
- 14:49 - România, cea mai mare scădere a fertilității din Uniunea Europeană
- 13:04 - Stare de asediu la Tribunalul Constanța. Zeci de mascați păzesc clădirea în timpul procesului unui clan interlop care a terorizat orașul — FOTO/VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News