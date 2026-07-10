Haos online la primăriile din Covasna. Mai multe site-uri au picat, iar poliția verifică un posibil atac cibernetic

Polițiștii din Covasna au început verificări după ce site-urile mai multor primării din județ au devenit nefuncționale. Există suspiciunea unui atac cibernetic, iar autoritățile vor să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă au fost comise infracțiuni informatice.
Printre instituțiile afectate se numără primăriile din Zăbala, Zagon, Micfalău, Boroșneu Mare, Brăduț, Comandău, Ghidfalău, Malnaș și Mereni. În prezent, paginile afișează un mesaj prin care utilizatorii sunt informați că site-urile au fost suspendate temporar pentru lucrări de mentenanță. Înainte de suspendare, la accesarea acestora ar fi apărut un mesaj care făcea referire la un posibil atac informatic.
Poliția face verificări preliminare
Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a anunțat că polițiștii specializați au început verificări după apariția informațiilor în spațiul public. Ancheta vizează stabilirea situației de fapt, dar și împrejurările în care site-urile autorităților locale au devenit inaccesibile.
„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la un posibil atac cibernetic care ar fi vizat site-urile unor autorităţi publice locale, poliţiştii specializaţi desfăşoară verificări preliminare pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru identificarea eventualelor împrejurări în care s-au produs aceste incidente”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Covasna, Nicoleta Tolvaj-Marin.
Potrivit reprezentanților IPJ Covasna, primăriile afectate au notificat sau urmează să notifice Directoratul Național de Securitate Cibernetică, instituția care gestionează astfel de incidente. În funcție de rezultatul verificărilor, polițiștii vor decide ce măsuri legale se impun.
„Din informaţiile comunicate public rezultă că acestea au notificat sau urmează să notifice Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, instituţia competentă în domeniul gestionării incidentelor de securitate cibernetică. În funcţie de concluziile verificărilor şi de datele care vor rezulta în urma acestora, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, inclusiv sub aspectul existenţei unor eventuale infracţiuni informatice”, a mai spus aceasta.
Primăriile spun că activitatea este afectată
Blocarea site-urilor pune probleme administrațiilor locale, pentru că acestea sunt folosite pentru publicarea hotărârilor, dispozițiilor, anunțurilor și altor documente de interes public. Primarul orașului Baraolt, Benedek Huszar Janos, a declarat că problema a fost observată în urmă cu aproape o săptămână, iar firma care se ocupă de mentenanță a fost sesizată imediat.
„Vinerea trecută am sesizat firma care se ocupă de mentenanţă, dar până acum nu am reuşit să rezolvăm problema. Pe site publicăm informaţii de interes public şi, bineînţeles, că situaţia ne afectează, deoarece trebuie să publicăm hotărârile adoptate, dispoziţiile cu caracter general, anunţuri şi alte documente. (...) Situaţia nu poate să persiste pentru că trebuie să asigurăm transparenţa activităţii administraţiei locale şi accesul cetăţenilor la informaţii de interes public. Sperăm să se rezolve cât mai curând. (...) Deocamdată ne-am adresat doar firmei care asigură mentenanţa, dar vom lua legătura şi cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, pentru că situaţia trebuie rezolvată”, a declarat Benedek Huszar Janos.
Și primarul comunei Ghidfalău, Porzsolt Levente, a transmis că administrația locală a fost informată rapid despre incident de firma care administrează site-ul și că se lucrează la remedierea problemei.
În acest context, polițiștii le recomandă instituțiilor publice și administratorilor de sisteme informatice să anunțe imediat autoritățile atunci când observă incidente de securitate cibernetică și să ia măsuri pentru protejarea datelor și a infrastructurii informatice.