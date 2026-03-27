De unde a avut Sebastian Ghiță bani pentru Romania TV. Denunțul bombă al Elenei Udrea: Coldea a pus presiuni pe Dorin Cocoș să îi dea bani penalului fugar

Pe vremea când nu era conectat la bugetul de stat, fugarul Sebastian Ghiță ar fi luat șpagă 500.000 de euro de la Dorin Cocoș pentru înființarea postului România TV, televiziunea care astăzi face jocurile sistemului. Sunt acuzațiile făcute de Elena Udrea în 2015, care au constituit obiectul unui denunț penal.

Udrea spunea atunci că banii ar fi fost ceruți de generalul Florian Coldea pentru televiziunea mogulului penal, cu promisiunea că îl va elibera pe fostul ei soț din spatele gratiilor, acolo unde a ajuns în urma acuzațiilor din dosarul Microsoft. Banii ar fi fost dați de Dorin Cocoș, prin intermediul fiului său, Alin Cocoș, mai spunea fostul ministru al Turismului.

”A facut niste lucruri la solicitarea domnului Coldea, pentru asta este foarte ușor de întrebat fostul soț, eu vă declar exact ce mi-a spus. Asta se întâmpla în toamna acestui an, înainte să fie reținut. Mi-a spus de exemplu că la solicitarea domnului Coldea a dus 500 de mii de euro lui Sebastian Ghiță în cash pentru a-și finanța televiziunea, RTV. La începutul televiziunii, când s-a rupt RTV de Realitatea și când domnul Ghiță nu era conectat cu cele 10 degete la bugetul de stat. Ulterior am aflat că banii au fost remiși domnului Ghiță de către Alin Cocoș”, a spus Elena Udrea în cadrul unui interviu:

(Declarația, la 8:59 - 10:05)

Elena Udrea a continuat seria de acuzații și spunea că situația era știută de George Maior, care pe atunci era șeful lui Florian Coldea la SRI. Aceasta povestea cum ar fi fost contactată de mogulul penal după o discuție cu George Maior, în care i-ar fi dezvăluit că știe de la fostul ei soț de mita pentru Sebastian Ghiță.



„Sebastian Ghiță l-a vizitat în închisoare pe fostul meu soț. Vineri, pe 19 decembrie, am avut o ultimă discuție cu domnul director la vremea aceea, Maior, al Serviciului Român de Informații în care i-am spus cu subiect și predicat că stiu de la fostul soț. A doua zi, pe 20, domnul Sebastian ghiță a transmis faptul ca are acordul domnului Coldea sa se ducă să-l viziteze pe Dorin Cocoș, că ar trebui să înțeleagă și Dorin Cocos că așa a fost să fie și ar trebuit să fie arestat. că o să-l pună liber, dar nu de Crăciun ci în perioada următoare, în ianuarie-februarie, și în orice caz se va duce la fostul soț să vorbească cu el. S-a și dus pe 19 februarie”

Elena Udrea a prezentat și un schimb de mesaje telefonice cu Sebastian Ghiță, în care acesta nu neagă că ar fi primit bani de la Cocoș. În schimb, îi transmitea acesteia că îi pare rău că omul de afaceri a ajuns în arest.



„În acest mesaj eu ii sugerez domnului Ghita că stiu ca a luat bani de la soțul meu la cerere și că după ce voi avea indicii clare voi merge la RTV să spun public lucrul acesta si chiar la DNA, iar dânsul îmi răspunde că îi pare rau pentru Dorin, că este un om bun, și spune ca nu este ok mesajul meu, credea că îi dau mesaj de sărbători”, a m,ai spus Elena Udrea.



Banii pentru înființarea televiziunii România TV nu ar fi fost singurii primiți de mogulul penal de la Dorin Cocoș în urma presiunilor venite din partea lui Florian Coldea, mai spunea Udrea. Fostul ei soț s-ar fi dus la sediul SRI din Băneasa cu 500.000 de euro, în numerar.



Când a auzit că Dorin Cocoș vrea să recunoască în fața procurorilor acuzațiile Elenei Udrea, că i-ar fi dat bani lui Sebastian Ghiță la cererea sa, Coldea l-ar fi trimis pe mogulul penal în arest la omul de afaceri pentru a-i închide gura, mai spune Udrea. De altfel, Dorin Cocoș a negat că i-ar fi dat bani lui Sebastian Ghiță.

Cel care i-ar fi povestit totul Elenei Udrea a fost chiar Sebastian Ghiță, gest care l-ar fi scos din minți pe generalul negru și care s-ar fi dus acasă la fugar să-l amenințe cu închisoarea, pentru că a vorbit despre înțelegerile secrete dintre ei.



Mogulul penal Sebastian Ghiță, care a fugit din țară în portbagaj în urmă cu 10 ani, ajutat de Coldea, a negat acuzațiile.

„Jurnalist: Ați luat bani de la Dorin Cocoș?

Sebastian Ghiță: Evident că nu, nu există niciun ban depus cash de la mine sau de la altcineva din buzunar la firma, toți banii au venit extrem de public și de open prin conturi bancare. Se poate știi în orice moment orice ban ajuns în televiziune și nu vine nici de la Dorin Cocos sau o firmă a dânsului”

