Controale mai dese ale ANAF la persoanele fizice

ANAF a intensificat controalele fiscale asupra persoanelor fizice care obțin venituri extrasalariale, precum cele din chirii, activități agricole, investiții la bursă sau tranzacții cu criptomonede.

Măsura vine în contextul în care contribuabilii mai au la dispoziție aproximativ trei săptămâni pentru depunerea declarației unice, prin care trebuie raportate veniturile realizate și achitate obligațiile fiscale aferente, inclusiv contribuția la sănătate, acolo unde este cazul.

Specialiștii fiscali avertizează că persoanele fizice sunt adesea mai expuse în fața controalelor decât companiile, deoarece nu au, de regulă, o evidență contabilă bine organizată. Consultantul fiscal Andreea Gheorghe recomandă ca cei care obțin astfel de venituri să păstreze toate documentele justificative, precum facturi, bonuri sau evidențe ale tranzacțiilor. Chiar și un fișier simplu, în care sunt notate veniturile și cheltuielile, poate fi util în cazul unei verificări.

Lipsa documentelor poate crea probleme serioase: contribuabilul poate ajunge să nu își poată demonstra cheltuielile reale sau tratamentul fiscal corect al unor sume. În consecință, există riscul să plătească impozite mai mari decât ar fi fost necesar. Scopul ANAF este creșterea conformării voluntare în domenii greu de monitorizat automat, precum investițiile online și închirierea bunurilor.