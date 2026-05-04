Moțiunea de cenzură pierde din susținere: unii semnatari spun că s-au răzgândit

Tabăra pro-moţiune începe să se fisureze chiar înainte de vot.

Şapte semnatari au anunţat că nu vor mai vota mâine pentru demiterea guvernului.

În acest timp, premierul ar putea merge în legislativ pentru negocieri directe cu parlamentarii. Dar şi PSD are un as în mânecă. Alina Stănuţă are cele mai noi informaţii despre evoluţiile din Parlament.

Şase parlamentari intraţi în parlament pe listele POT au creat prima breşă în rândul semnatarilor. Nu vor mai vota pentru căderea guvernului, deşi iniţial au semnat documentul.

"Nu votăm o moţiune fără soluţii", a scris pe Facebook reprezentantul lor, deputatul Andrei Csillag. El a subliniat că nu există un plan economic nou, ci doar dorinţa de a schimba un nume la conducerea guvernului.

Şi Liviu Fodoca, parlamentar din PACE, nu va mai vota moţiunea de cenzură.

De cealaltă parte, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, spune că mâine toţi parlamentarii formaţiunii sale se vor pronunţa în favoarea documentului.

Petrişor Peiu : Vor fi prezenţi toţi cei 90 de parlamentari, nu vom avea pe nimeni absent, şi toţi vor vota pentru moţiunea de cenzură. Nu va fi nimeni care să nu voteze.

PNL ar mai avea nevoie să convingă măcar 22 de parlamentari să schimbe tabăra pentru ca moţiunea să nu treacă.

Potrivit unor surse politice, este posibil ca premierul Ilie Bolojan să meargă şi el astăzi în legislativ pentru discuţii directe cu parlamentarii.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, reafirma că dacă moţiunea de cenzură va trece, iar PSD dărâmă guvernul, nu se va mai face o alianţă cu social-democraţii, aşa cum s-a decis în urmă cu mai multe săptămâni.

Daniel Fenechiu : Fie mergem pe un guvern fără PSD, fie mergem în opoziţie. Asta este decizia Birolului Politic Naţional, luată în urmă cu trei săptămâni şi reeditată în urmă cu o săptămână jumătate.

Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, este convins că moţiunea de cenzură va avea succes.

El susţine că există parlamentari care vor vota pentru, deşi nu au semnat documentul.

Grindeanu i-a convocat pe senatorii şi deputaţii social-democraţi la o şedinţă înaintea votului de mâine.