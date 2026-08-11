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5 plaje din România au primit certificarea „Blue Flag”

Certificarea „Blue Flag”

Certificarea „Blue Flag”

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 13:15
Sursărealitatea.net

România participă la program din 2004, iar respectarea criteriilor este evaluată anual.

5 plaje de pe litoralul românesc au obținut în acest sezon estival certificarea internațională „Blue Flag”, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Pe listă se află Axxis Nova (Năvodari), Phoenicia (Năvodari), Azur (Eforie Sud) Citadel, (Eforie Sud) și Phoenicia Blue View (Olimp).

Pentru acordarea etichetei sunt evaluate 33 de criterii obligatorii, grupate în patru domenii: educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și siguranța și serviciile oferite turiștilor.

Ministerul a anunțat și că plaja Dharma din Eforie Sud se pregătește pentru ediția din 2027. Aceasta se află în faza-pilot a programului și trebuie să îndeplinească toate criteriile necesare certificării.

Programul internațional voluntar „Steagul Albastru – Blue Flag” a fost lansat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu.

Certificarea este acordată plajelor, porturilor și ambarcațiunilor de agrement care respectă standarde privind protecția mediului și turismul sustenabil.

România participă la program din 2004, iar respectarea criteriilor este evaluată anual de un juriu național format din reprezentanți ai autorităților centrale și ai organizațiilor din turism.


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