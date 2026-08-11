PNL cere adoptarea legii salarizării și avertizează: România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR

Scris de Daniel Onescu Publicat: 11 aug. 2026, 12:57

PNL cere adoptarea responsabilă a legii salarizării, avertizând că România riscă să piardă circa 770 de milioane de euro din fondurile alocate prin PNRR dacă reformele asumate sunt întârziate sau blocate.

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