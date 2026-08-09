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Peiu îl acuză pe Bolojan că ține România pe loc: „Premier și ministru interimar la Energie, dar nu are curaj să ia o decizie”

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat9 aug. 2026, 22:41
SursăRealitatea PLUS

Bolojan este interimar la ministerul Energiei și nu are curaj să ia măsuri pentru țară, a transmis în exclusivitate la Realitatea PLUS, Petrișor Peiu. În cadrul emisiunii „Miza Zilei” moderată de Ana Maria Păcuraru acesta a mai adăugat că toată țara este blocată de Ilie Bolojan.

„Ministru interimar la Energie este unul, Ilie Bolojan. Că nu se ocupă el zi de zi, ci se ocupă juristul-medic Burduja, e altceva. Dar nu are curaj nici Bolojan să le spună o soluție. Băi, acceptați-i pe chinezi sau trimiteți-i acasă! Înțelegeți în ce țară trăim, în care Bolojan însuși, premier, ministru interimar la Energie, nu are curaj să dea o soluție? Blochează tot pentru că nu are curaj să le dea o soluție, să le zică ceva!”, a declarat Petrișor Peiu.

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