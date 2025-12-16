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Planul de pace negociat cu SUA capătă formă: Zelenski spune că este „foarte viabil”, dar admite obstacole majore
Planul de pace negociat cu SUA capătă formă: Zelenski spune că este „foarte viabil”, dar admite obstacole majore
Zelenski spune că este „foarte viabil”, dar admite obstacole majore
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