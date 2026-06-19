Elevii intră în vacanța de vară. Cum arată calendarul anului școlar 2026-2027

Elevii din România intră de vineri, după încheierea cursurilor, în vacanța de vară. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, anul școlar 2026-2027 va începe pe 7 septembrie și se va încheia pe 18 iunie 2027.
Elevii vor intra de vineri, imediat după încheierea cursurilor, în vacanța de vară, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării. Noul an școlar 2026–2027 va debuta pe 7 septembrie 2026 și se va încheia pe 18 iunie 2027, având o structură împărțită în cinci module.
Structura anului școlar 2026–2027
Anul școlar va cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, cu câteva excepții:
Clasele terminale de liceu — elevii de la clasa a XII‑a zi, respectiv a XIII‑a seral și frecvență redusă, vor avea 34 de săptămâni, cursurile încheindu-se pe 4 iunie 2027.
Clasa a VIII‑a - anul școlar va dura 35 de săptămâni, cu final pe 11 iunie 2027.
Programe și vacanțe
Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura între 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, fiecare unitate de învățământ stabilindu‑și propriul calendar.
Vacanța la decizia inspectoratelor va putea fi programată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.
Organizarea pe module
Anul școlar 2026–2027 va fi structurat în cinci module de învățare, separate de perioade de vacanță, model menținut de Ministerul Educației pentru a echilibra ritmul de lucru și pauzele elevilor.
Modulele de cursuri
Primul modul se va desfășura în perioada 7 septembrie – 23 octombrie 2026.
Al doilea modul de învățare va avea loc între 2 noiembrie și 22 decembrie 2026.
Al treilea modul va începe pe 11 ianuarie 2027 și se va încheia la una dintre datele de 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de calendarul stabilit de fiecare inspectorat școlar.
Al patrulea modul va începe la 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, după caz, și se va desfășura până la 23 aprilie 2027.
Ultimul modul de cursuri este programat în perioada 5 mai – 18 iunie 2027.
Vacanțele elevilor
Prima vacanță a anului școlar va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026.
Vacanța de iarnă se va desfășura în intervalul 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.
Vacanța mobilă, stabilită de inspectoratele școlare, va avea o durată de o săptămână și va fi programată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027.
Vacanța de primăvară este prevăzută între 24 aprilie și 4 mai 2027.
Vacanța de vară va începe pe 19 iunie 2027 și se va încheia pe 5 septembrie 2027.
Vacanța mobilă, stabilită la nivel local
Perioada exactă a vacanței din februarie-martie va fi decisă de fiecare inspectorat școlar județean și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în urma consultărilor cu elevii, părinții și cadrele didactice.