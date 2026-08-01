Dunărea a secat atât de mult încât a scos la suprafață nave naziste din al doilea război mondial

Scăderea accentuată a nivelului Dunării, provocată de seceta prelungită și temperaturile extreme, a scos din nou la iveală un peisaj impresionant în apropierea localității Prahovo, din Serbia. Acolo au reapărut epavele unor nave de război germane scufundate în urmă cu peste 80 de ani, în ultimele luni ale celui de-al Doilea Război Mondial.
Imagini surprinse cu ajutorul unei drone, arată una dintre navele devenită din nou vizibilă după retragerea apelor. În apropierea epavei pot fi văzuți chiar și oameni care înoată, în timp ce vasul, ascuns ani la rând sub apă, domină din nou peisajul.
Navele au fost scufundate chiar de echipajele lor
Povestea acestor epave începe în toamna anului 1944, când trupele Wehrmacht-ului se retrăgeau din calea Armatei Roșii, care avansa atât pe uscat, cât și pe Dunăre.
Pentru a împiedica echipamentele militare să ajungă în mâinile sovieticilor, soldații lui Hitler au primit ordin să distrugă sau să scufunde tehnica de luptă rămasă în urmă. Aceeași strategie a fost aplicată și navelor Kriegsmarine care operau pe Dunăre.
Echipajele și-au scufundat propriile nave, transformând fluviul într-o barieră menită să încetinească înaintarea Armatei Roșii. Potrivit Euronews, blocajul creat atunci continuă să influențeze navigația și în prezent.
Valurile de căldură scot la iveală din nou epavele
Nu este pentru prima dată când seceta face vizibile aceste relicve de război. Și în verile precedente, inclusiv în august 2022, nivelul foarte scăzut al Dunării a permis reapariția unor epave.
Pentru a reduce riscurile pe care acestea le reprezintă pentru navigație, a fost lansat un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Cadrul de Investiții pentru Balcanii de Vest (WBIF), care prevede recuperarea a 21 dintre navele scufundate.
Banca Europeană de Investiții (BEI), partener strategic al proiectului, a anunțat că o parte dintre epavele aflate pe un sector de aproximativ cinci kilometri al Dunării au fost deja scoase din apă în cursul anului 2024. Navele au fost recuperate cu ajutorul frânghiilor și apoi curățate de nămolul acumulat în decenii.
Unele nave ascund încă muniție
Operațiunea este una dintre cele mai dificile de acest fel, deoarece unele dintre ambarcațiunile scufundate ar putea avea și acum muniție la bord.
Potrivit BEI, acest lucru poate provoca explozii în timpul operațiunilor de recuperare, motiv pentru care fiecare epavă trebuie verificată și manipulată cu mare atenție.
În cazul navelor prea mari pentru a fi scoase din fluviu, autoritățile au ales o altă soluție: acestea au fost îngropate mai adânc în albia Dunării, astfel încât să nu mai reprezinte un obstacol pentru navigație.
Epavele au provocat pierderi de milioane de euro
Dincolo de valoarea lor istorică, navele scufundate au avut și un impact economic important asupra Serbiei.
Potrivit Băncii Europene de Investiții, epavele au îngreunat transportul de mărfuri pe Dunăre și au provocat întârzieri semnificative în navigație. Din această cauză, pierderile sunt estimate la aproximativ cinci milioane de euro în fiecare an.
Pentru recuperarea navelor sunt folosiți scafandri specializați și pompe care îndepărtează nisipul și nămolul depus în jurul epavelor, însă amploarea lucrării face ca întregul proces să fie unul de durată.