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Mobilizare pe Dunărea Veche: se pregătește devierea cursului fluviului către Cernavodă – VIDEO

Pregătiri pentru devierea cursului Dunării

Pregătiri pentru devierea cursului Dunării

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat1 aug. 2026, 13:38
Actualizat1 aug. 2026, 13:45
SursăRealitatea.net

Intervenție de urgență la Izvoarele, în județul Constanța. Echipele hidrotehnice și specialiștii au instalat un punct operațional pe Dunărea Veche, unde se fac măsurători pentru o posibilă deviere controlată a cursului fluviului, necesară menținerii alimentării cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă.

Echipaje de intervenție au montat un cort operațional și au adus echipamente speciale pentru scanarea hidrografică. O ambarcațiune și o dronă batimetrică cartografiază albia Dunării Vechi, pentru organizarea unei operațiuni de deviere a cursului principal, inclusiv prin scufundarea unor barje.

Imaginile arată bidoane cu combustibil pregătite pentru utilaje, semn că operațiunile pot începe rapid. Barjele sunt deja poziționate pentru eventuale lucrări de deviere temporară a fluxului, astfel încât alimentarea către Cernavodă să fie stabilizată.

Nivelul scăzut al Dunării a generat dificultăți în alimentarea cu apă a centralei de la Cernavodă, iar autoritățile analizează soluții tehnice pentru menținerea debitului minim necesar.

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