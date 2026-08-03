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Restricții pentru camioanele de peste 7,5 tone în aceste județe din țară: circulația este interzisă luni, între orele 12:00 și 20:00

Restricții de tonaj în țară

Restricții de tonaj în țară

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 07:55
Sursărealitatea.net

Circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă luni, 3 august, între orele 12:00 și 20:00, în județele Arad, Bihor și Satu Mare. Restricția se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Măsura a fost luată din cauza avertizării Cod roșu emise de meteorologi pentru caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat.

Ce vehicule pot circula

Restricția nu se aplică transporturilor de persoane, animale vii și produse perisabile de origine animală sau vegetală. Pot circula și vehiculele care intervin în situații de forță majoră, transporturile funerare și poștale, cele cu echipamente de prim ajutor și cele care distribuie carburanți.

Sunt exceptate și vehiculele care transportă mărfuri la temperatură controlată, apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare și produse alimentare, precum și cele care transportă produse provenite din exploatări agricole. Lista mai cuprinde tractările vehiculelor avariate, distribuția de apă și hrană în zone calamitate și mașinile de salubrizare. Vor putea circula și transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, precum și vehiculele folosite în cadrul Sistemului Garanție-Returnare.

Recomandări pentru șoferi

Polițiștii îi sfătuiesc pe cei care pleacă la drum să verifice înainte starea tehnică a mașinii, mai ales presiunea din anvelope, funcționarea aerului condiționat și nivelul lichidului de răcire. Deplasările ar trebui evitate în orele cu temperaturi maxime și, pe cât posibil, programate dimineața sau seara. Șoferii sunt sfătuiți să facă pauze regulate pentru odihnă și hidratare și să fie atenți la somnolență, amețeală sau dificultăți de concentrare.

Poliția recomandă și evitarea manevrelor riscante, pentru reducerea pericolului de accidente în condiții de caniculă.

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